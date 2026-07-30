Ucraina: Cuzzelli su promessa Patriot “Trump ha capito che Putin è inaffidabile”

Ucraina: Cuzzelli su promessa Patriot “Trump ha capito che Putin è inaffidabile”

ROMA (ITALPRESS) - Una licenza all’Ucraina per la produzione in loco di Patriot è “un'inversione di rotta di 180 gradi” da parte di Donald Trump rispetto all'anno scorso. E’ l’opinione di Giorgio Cuzzelli, docente di Sicurezza e studi strategici all’università Lumsa di Roma. Secondo Cuzzelli, il motivo di questo cambio di direzione è dato dal fatto che Trump “si è reso conto che Putin non è un interlocutore affidabile quando si parla di pace per la guerra in Ucraina”. lcr/mrv