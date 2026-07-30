Esplosione in una palazzina a Messina, si cercano eventuali dispersi tra macerie

MESSINA (ITALPRESS) - Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso dopo la violenta esplosione che nel pomeriggio ha interessato una palazzina di tre piani nel quartiere Pistunina, nella zona sud di Messina. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco, il personale del 118, le forze dell'ordine e la Polizia municipale, impegnati nell'assistenza ai feriti e nella messa in sicurezza dell'area. L'intero perimetro interessato dalla deflagrazione è stato transennato e interdetto al traffico per consentire l'intervento dei soccorritori in condizioni di sicurezza. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti tecnici per chiarire le cause dell'esplosione, mentre i Vigili del fuoco stanno effettuando ulteriori verifiche per escludere la presenza di altre persone coinvolte sotto le macerie o all'interno dello stabile. Il bilancio provvisorio è di cinque feriti, tutti trasportati in codice rosso al Policlinico di Messina. vbo/gtr