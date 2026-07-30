Boom di richieste per l’ecobonus veicoli commerciali, fondi esauriti

ROMA (ITALPRESS) - Grande richiesta per l’incentivo promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sull’acquisto di veicoli commerciali leggeri a basse emissioni. I 40 milioni di euro stanziati per le categorie N1 e N2 per il 2026 sono stati rapidamente assorbiti dopo l’apertura dello sportello, a conferma del forte interesse suscitato dall’intervento. Preannunciata alla fine del 2025, la misura ha raccolto in poche ore numerose pratiche predisposte nei mesi precedenti, frutto dell’attesa maturata dal mercato. Oltre la metà dei contributi è stata abbinata alla rottamazione di un veicolo. Si favorisce così lo svecchiamento del parco circolante, con i relativi benefici ambientali. Il ministero sottolinea come sia significativo, inoltre, il dato della distribuzione territoriale del beneficio: al Nord si registra il maggior numero di domande, ma il Mezzogiorno si colloca a breve distanza, a conferma di una partecipazione ampia e diffusa su tutto il territorio nazionale. La misura rientra nel nuovo DPCM Automotive, che programma fino al 2030 risorse per 1 miliardo e 343 milioni di euro a sostegno della filiera, degli investimenti e dell’innovazione. gsl