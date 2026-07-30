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Tg News – 30/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mattarella, richiamo ai politici su tensioni elettorali - No Tav, tre ordinanze urgenti a Torino - Caso Delmastro, sì all’accesso alle chat ai membri della Giunta - Slitta il voto sul riconoscimento facciale - Raid russo in Ucraina, violato spazio aereo in Polonia - Massicci bombardamenti americani sull’Iran - Earth Overshoot Day, esaurite tutte le risorse - "Alby - The Last Tree" vince la Fenice CONAI al Giffoni Film Festival - Previsioni 3B Meteo 31 Luglio mrv