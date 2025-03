VERONA (ITALPRESS) – La Sicilia, con il suo inconfondibile olio extravergine d’oliva, sarà al centro della scena questa sera al Palazzo della Gran Guardia di Verona, in occasione di Sol 2025, l’evento internazionale dedicato all’olio di qualità. Protagonista indiscusso sarà l’oro verde siciliano, simbolo di una cultura millenaria e di una tradizione agroalimentare d’eccellenza. Grazie all’organizzazione dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO), lo show cooking offrirà al pubblico un’immersione tra cultura e innovazione, celebrando le peculiarità del brand Sicilia. Chef di fama e professionisti del settore guideranno i partecipanti in un viaggio sensoriale unico, attraverso ricette autentiche della tradizione che esaltano le straordinarie qualità aromatiche e organolettiche dell’olio EVO siciliano.

“La serata non rappresenta solo un momento di degustazione, ma anche un’importante occasione di incontro tra istituzioni, buyer e aziende. L’obiettivo è valorizzare a livello nazionale e internazionale il ruolo dell’olio siciliano che, con il suo legame profondo con il territorio, le condizioni climatiche uniche e le varietà autoctone, si è guadagnato un posto tra i migliori oli extravergine al mondo”, ha dichiarato Salvatore Barbagallo, Assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana.

Insieme a lui, Giuseppa Mistretta, Commissario Straordinario dell’IRVO, e Vito Bentivegna, Direttore Generale dell’IRVO, accompagneranno gli ospiti in questo straordinario viaggio gastronomico, esaltando il valore culturale e identitario dell’olio siciliano come simbolo d’eccellenza e tradizione. Lo show cooking si inserisce nel ricco programma di Sol 2025, che dal 2 al 4 marzo accoglie produttori, esperti e appassionati presso Veronafiere, confermandosi come evento di riferimento per il settore.

Domani, alle ore 11.00, presso lo stand IRVO (Padiglione 2 – Area C3/D3 SOLEXPO di Veronafiere), si terrà una conferenza stampa durante la quale verrà annunciato un importante traguardo per la Sicilia: la proclamazione come European Region of Gastronomy 2025 da parte dell’Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo (IGCAT).

La Sicilia è la prima regione italiana a ricevere questo prestigioso riconoscimento, che la consacra protagonista sulla scena internazionale non solo per la sua tradizione culinaria, ma anche per il valore economico e culturale dei suoi prodotti certificati DOP e IGP. “Questo premio celebra la capacità della Regione di trasformare il proprio patrimonio gastronomico in un motore di sviluppo sostenibile e di promozione del territorio, confermando la Sicilia come eccellenza nel panorama mondiale”, ha sottolineato l’assessore Salvatore Barbagallo.

“La Sicilia è una Regione straordinaria, da sempre riconosciuta come punto di riferimento per il settore agroalimentare italiano e mondiale. È fondamentale che torni a ricoprire questo ruolo di leadership, grazie al lavoro che sta svolgendo l’Assessore Barbagallo e tutta la Giunta regionale, e al supporto concreto che il nostro Governo è pronto a offrire. Abbiamo scelto la Sicilia come sede per il G7 Agricoltura e l’Expo Divinazione, eventi che mettono in evidenza il sistema Italia, che è straordinariamente forte quando è consapevole delle proprie potenzialità. Non solo dobbiamo valorizzare i nostri prodotti intrinsecamente eccellenti, ma anche dare loro un valore di mercato, affinché possano raggiungere nuovi traguardi a livello globale. Questi eventi sono un esempio lampante di come l’Italia sappia fare bene in questo ambito”. Lo ha dichiarato Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, intervenuto a Verona in occasione di Sol25, l’importante evento internazionale dedicato all’olio di qualità.

– foto Ital Communication, da sinistra Salvatore Barbagallo e Francesco Lollobrigida –

(ITALPRESS).