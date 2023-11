Bari (ITALPRESS) – Con un valore export che supera i 159 milioni di euro nel 2022, la Regione Puglia torna in Cina, potenza economica mondiale, per promuovere settori tradizionali come la moda e l’arredamento ma anche innovativi e strategici come l’healthcare, comparto medico che comprende aziende farmaceutiche e sanitarie.

Parteciperà con 11 piccole e medie imprese a China International Import Expo (Ciie), in programma dal 5 al 10 novembre 2023 nel National Exhibition and Convention Center di Shanghai. Si tratta della prima fiera cinese dedicata esclusivamente all’importazione di prodotti e servizi. Proprio per questo è strutturata in otto differenti saloni, che includono prodotti alimentari e agricoli, automotive, industria intelligente e tecnologie dell’informazione, beni di consumo, apparecchiature mediche, prodotti sanitari e commercio di servizi più una sezione speciale dedicata all’innovazione e all’incubazione d’impresa. Per questa edizione è prevista la partecipazione di 145 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali e 2.800 espositori.

La delegazione imprenditoriale pugliese accompagnata dalla Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese della Regione Puglia e da Puglia Sviluppo, è costituita da sei imprese dei settori della moda e dell’arredamento e da cinque dell’healthcare, comparti che rappresentano una scelta mirata, come spiega l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci: “Andiamo in Cina – sottolinea – promuovendo settori pugliesi di particolare gradimento nel mercato cinese: i medicinali e i preparati farmaceutici sono al primo posto tra i prodotti pugliesi acquistati dalla Cina, al secondo i mobili, ma riscuotono interesse anche abbigliamento e accessori in pelle. Per la Cina questo evento ha l’obiettivo di promuovere la presenza di espositori stranieri ma la richiesta è soprattutto quella di portare lì prodotti di qualità. La Regione Puglia sta facendo proprio questo, ecco perchè riteniamo la nostra partecipazione strategica”.

“Nel 2022 dopo i due anni di crisi sanitaria, le esportazioni pugliesi verso questo Paese – continua l’assessore – sono tornate a crescere, mettendo a segno un fatturato export di oltre 159 milioni di euro, con una crescita in termini percentuali del 5,5% in più. Di questo fatturato i prodotti dei comparti di interesse per la fiera quali medicinali, mobili, abbigliamento e accessori, pietre naturali e materiali da costruzione rappresentano più del 55% dell’intero valore. La Cina inoltre ha un potenziale di sviluppo ancora inesplorato anche grazie a politiche industriali che possono influenzare l’economia globale. Le opportunità per la Puglia e per le nostre imprese sono davvero rilevanti. Il nostro obiettivo è sfruttarle nel modo più efficace per la crescita del nostro territorio”.

