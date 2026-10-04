CATANZARO (ITALPRESS) – La Regione Calabria stanzierà 15 milioni di euro contro il caro carburanti: lo annuncia sui social il governatore Roberto Occhiuto. “Ecco, anche questo è fatto”, dice Occhiuto mostrando il provvedimento che – spiega – “sarà approvato lunedì in Consiglio regionale per il caro carburante, il caro gasolio. Per le guerre il prezzo del gasolio è andato alle stelle: è un dramma, una tragedia per tutti quelli che utilizzano il trattore, il camion, l’auto per andare a lavorare. Ed è un problema anche per tutte le famiglie, perché aumenta l’inflazione, aumenta il prezzo dei beni trasportati che arrivano sulle nostre tavole e nelle nostre case. Il governo sta intervenendo con le compagnie petrolifere per abbassare il prezzo del gasolio, il prezzo della benzina, ma è giusto che ciascuno faccia il massimo, anche la Regione. In questa settimana – prosegue Occhiuto – ne abbiamo parlato spesso con l’assessore Gallo, con l’assessore Calabrese, col mio vicepresidente, col presidente del Consiglio regionale. Cercavamo le risorse per aiutare chi lavora col trattore, col camion, con l’auto. Non è stato facile, le abbiamo trovate: 15 milioni di euro è il massimo che la Regione può fare e lo farà lunedì in Consiglio regionale approvando questo provvedimento contro il caro gasolio”.

– foto IPA Agency –

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