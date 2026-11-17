CATANZARO (ITALPRESS) – “La Regione Calabria rafforza il proprio impegno sul fronte delle politiche integrate di sicurezza urbana, destinando complessivamente 5 milioni di euro alla realizzazione di impianti di videosorveglianza sul territorio regionale. Le risorse, programmate attraverso due delibere di Giunta regionale, sono finalizzate a sostenere gli interventi dei Comuni calabresi in materia di legalità e sicurezza urbana, in complementarità con i finanziamenti nazionali stanziati dal Ministero dell’Interno”. Lo rende noto l’assessore regionale alla Legalità e Sicurezza, Antonio Montuoro.

Il percorso di assegnazione dei contributi è stato avviato con la pubblicazione dell’Avviso pubblico “Realizzazione di impianti di videosorveglianza a tutela della legalità e della sicurezza urbana”. Le proposte progettuali pervenute sono state esaminate da un’apposita commissione che ha proceduto alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri e dei requisiti previsti dall’Avviso.

Con le risorse disponibili sarà possibile finanziare circa 30 Comuni, consentendo la realizzazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, strumenti importanti per il presidio del territorio, la prevenzione dei fenomeni di illegalità e il supporto alle attività delle Forze dell’ordine.

“La sicurezza urbana rappresenta una priorità nell’azione della Regione Calabria e richiede un impegno costante e una strategia integrata, capace di rispondere concretamente alle esigenze delle comunità locali – specifica l’assessore Montuoro -. Con questo stanziamento di 5 milioni di euro vogliamo sostenere i Comuni, soprattutto quelli che manifestano maggiori esigenze di sicurezza, mettendo a disposizione strumenti tecnologici utili a rafforzare il controllo del territorio e a tutelare la legalità. Si tratta di un intervento che si inserisce nel percorso avviato dal Presidente della Giunta regionale e che conferma l’attenzione dell’Amministrazione regionale verso un tema fondamentale per la qualità della vita dei cittadini”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche regionali per la sicurezza urbana, con particolare attenzione ai contesti territoriali maggiormente esposti a fenomeni di illegalità e alle situazioni che richiedono un rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo.

Gli interventi finanziati dovranno essere avviati e conclusi entro il 31 dicembre 2026. Una tempistica stringente che richiede ai Comuni beneficiari un’attenta organizzazione delle attività progettuali e amministrative, al fine di garantire la realizzazione delle opere e il rispetto delle scadenze previste dal programma di finanziamento.

-Foto ufficio stampa Regione Calabria-

(ITALPRESS).