La presidente del CIO Kirsty Coventry fa gli auguri per il Capodanno...
La presidente del CIO Kirsty Coventry fa gli auguri per il Capodanno Cinese
Nella giornata di venerdì, la presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry, ha inviato auguri di Buon anno al popolo cinese durante una visita all'ufficio dell'Agenzia Xinhua presso il Main Media Center dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il Capodanno cinese, noto come Festa di Primavera, cade martedì 17 febbraio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)