Cina, acquistare un robot umanoide ora è possibile, bastano 14 mila euro

A partire da soli 14.000 dollari circa! Astribot, con sede a Shenzhen, ha presentato T1, un nuovo robot umanoide su ruote progettato per la manipolazione di precisione. Il robot è alto 1,55 metri, pesa circa 66 chili e dispone di 23 gradi di libertà, esclusi gli effettori finali, con un carico utile di 5 chili per singolo braccio. Compatto, portatile e facile all'uso, T1 è destinato a un utilizzo nel mondo reale in scenari domestici, commerciali, di ricerca e industriali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)