Home Video News Xinhua Cina, seconda grande nave da crociera completa prima prova in mare
Cina, seconda grande nave da crociera completa prima prova in mare
La seconda nave da crociera cinese di grandi dimensioni, costruita a livello nazionale, la Adora Flora City, ieri è rientrata nel porto di Shanghai dopo aver completato la sua prima prova in mare di 12 giorni, segnando una tappa importante nell'impegno del Paese verso la produzione in serie di simili imbarcazioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)