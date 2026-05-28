Cina: Xiamen, al via programma formativo BRICS su manifattura smart, innovazione

Degli apprendisti provenienti dai Paesi BRICS e da altre economie emergenti si sono riuniti a Xiamen per dare il via a un programma dedicato alla manifattura intelligente e allo sviluppo guidato dall'innovazione, approfondendo l'esperienza della Cina in materia di trasformazione digitale e intelligente (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)