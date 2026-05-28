Cina, il tessuto umano dietro il “supermercato del mondo”

Yiwu non sarà una città portuale né un hub di frontiera, ma questa città nella provincia orientale cinese dello Zhejiang collega il mondo attraverso milioni di piccoli prodotti, piccole imprese e le persone che ne sono alla base. Dai commercianti stranieri agli imprenditori locali, fino ai rider delle consegne e agli operatori delle comunità, il "supermercato del mondo" funziona grazie ai rapporti umani tanto quanto al commercio. (XINHUA/ITALPRESS)