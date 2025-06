ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Un’altra pista ideale per il suo stile di guida per provare a rilanciarsi. Pecco Bagnaia ha vinto le ultime tre edizioni del Gran Premio d’Olanda e in generale ad Assen ha trionfato in tutte le categorie del campionato. Un tracciato insomma che arriva nel momento giusto per cercare di ricucire ulteriormente il gap dai primissimi dopo un weekend dolce amaro davanti al pubblico di casa. “Il weekend del Mugello mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca – confessa Bagnaia – In gara ho fatto tutto il possibile per mettermi davanti e tenere il ritmo dei più forti, ma dopo i primi giri non avevo più confidenza sul davanti e ho dovuto alzare il ritmo. Torniamo in pista ad Assen, uno dei miei tracciati in assoluto favoriti da sempre, dove spero di poter sfruttare al meglio tutti i nostri punti di forza e tornare in lotta per le primissime posizioni”, l’auspicio del ducatista.

In uno stato di grazia e direttamente dal Mugello, dove ha centrato pole position, vittoria nella Sprint e primo posto nel GP, Marc Marquez (due vittorie in Olanda nella Top class per lui – 2014 e 2018) è pronto a tornare in sella alla Desmosedici GP su questo tracciato che, almeno sulla carta, nel recente passato, sembra esaltare al meglio le caratteristiche della Ducati. “Dal Mugello catapultati direttamente ad Assen per il primo back to back della stagione – le parole dello spagnolo – Ci arriviamo dopo una bellissima vittoria davanti ai ducatisti e al pubblico italiano. Non era scontato, perché non vincevo al Mugello da moltissimi anni. Anche la pista di Assen, non è sulla carta tra quelle che meglio esaltano la mia guida, ma qui la Ducati è andata tanto forte nelle ultime edizioni. Torniamo al lavoro, sono in un ottimo stato di forma ed è un aspetto che dobbiamo sfruttare”.

