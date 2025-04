La MotoGP fa tappa a Jerez, Bagnaia “Qui sempre veloci”

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia a caccia del poker. La MotoGP fa tappa a Jerez, pista che ha visto il ducatista due volte campione del mondo imporsi nelle ultime tre edizioni. Un tracciato favorevole alla Desmosedici, che oltre alle già citate vittorie di Bagnaia vanta anche il sigillo di Capirossi nel 2006 e quello di Jack Miller nel 2021. Il pilota di Chivasso arriva dopo una prova solida in Qatar, conclusa al secondo posto dopo una qualifica difficile. “Negli ultimi tre anni ho raccolto molto qui a Jerez e sono contento di tornarci per il GP – le parole di Pecco – Siamo stati sempre molto veloci e incisivi e abbiamo centrato il massimo risultato nelle ultime stagioni. In Qatar, abbiamo raddrizzato un weekend, che dopo la qualifica, sembrava davvero molto complicato. Un altro podio importante e sensazioni alla guida sempre migliori”.

“Il GP di Spagna a Jerez è sempre speciale, la prima gara davanti ai tifosi spagnoli della stagione. Sono contento, sarà un weekend impegnativo”. Marc Marquez si presenta nel Gran Premio di casa da assoluto favorito: in testa al Mondiale piloti e reduce dalla doppietta in Qatar, il Cabroncito vanta tre successi in Andalusia e punta ad allungare la striscia di risultati positivi che ha caratterizzato l’avvio di stagione.

Secondo lo scorso anno nella gara della domenica, conquistando il primo podio in carriera in sella alla Ducati Desmosedici GP (in quel caso griffata Gresini), Marquez ammette che “in Qatar siamo andati forte, abbiamo lavorato bene e abbiamo conquistato il massimo risultato su un tracciato dove, almeno sulla carta, pensavo avrei fatto più fatica. Qui ho centrato il mio primo podio con la Ducati, l’anno scorso, dopo un bel duello con Pecco, che qui è davvero veloce, e non vedo l’ora di scendere in pista”.

