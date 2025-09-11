La MotoGp di scena a Misano, Bagnaia “Non voglio un altro weekend come Barcellona”

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – La MotoGP non si ferma e fa tappa a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino, sedicesimo appuntamento stagionale e ultima gara in Europa prima della tournée in Asia che partirà dal Motegi (26-28 settembre).

Dopo il buon settimo posto in rimonta di Barcellona, Francesco Bagnaia (Ducati) andrà a caccia di un podio che manca ormai da due mesi (terzi al Sachsenring). “Sicuramente è un weekend importante, Barcellona è stato un GP difficile. Domenica siamo riusciti ad andare meglio dal warm up anche se comunque non sono troppo soddisfatto del risultato. C’è da lavorare, c’è da capire, ho preso comunque 16 secondi. Bisogna fare un altro passo avanti: un altro weekend come Barcellona non ce lo possiamo permettere, non me lo voglio permettere”, le parole del torinese che, nonostante le difficoltà avute nel 2025, mantiene alti i suoi standard: “Vincere è sempre l’obiettivo principale in ogni caso – prosegue Bagnaia – perché sono nel team ufficiale e Ducati domina i costruttori da sei anni. Non parto mai prevenuto pensando di non farcela, parto sempre col presupposto di riuscirci”.

Enea Bastianini (Ktm Tech3) a Misano si esalta. Delle 13 vittorie nel Motomondiale del 27enne di Rimini, tre sono arrivate proprio nel GP di San Marino: una nel 2015 (Moto3), una nel 2020 (Moto2) e una lo scorso anno battendo in volata il futuro campione del Mondo Jorge Martin. “Veniamo da un weekend fantastico. Misano per me è speciale perché di solito vado molto veloce. Dobbiamo confermare i progressi che abbiamo compiuto. Non abbiamo un obiettivo fisso, ma vogliamo fare un gran risultato“, le dichiarazioni, in conferenza stampa, del pilota Ktm, che è riuscito a prendere le misure con la moto austriaca, dopo un avvio di stagione decisamente complicato: “Cercavo le sensazioni che avevo in Ducati. Poi ho cambiato mentalità e approccio, sono riuscito a trovare il limite e i risultati sono arrivati”.

Dopo aver interrotto la sua serie di vittorie (7) al Montmelo, Marc Marquez (Ducati) è pronto a riprendere dove aveva lasciato al Balaton Park. Il leader della classifica piloti va a caccia del successo numero 11 in stagione che gli garantirebbe anche la possibilità di chiudere i conti per il Mondiale al Motegi: “Questa è una pista che mi piace più di Barcellona. Non so se sono super favorito, ma qui cercherò di vincere perché so che è un tracciato dove posso fare bene”, sottolinea. Ad interrompere la striscia positiva di Marc è stato Alex Marquez (Ducati Gresini), che è riuscito a battere in pista il fratello a Barcellona: “E’ stato un risultato incredibile. Venivo da un periodo non eccezionale e ho sentito nuovamente la fiducia al 100%. Dopo l’infortunio alla mano ad Assen non ho guidato bene. Di solito a Misano fatico un po’ di più, ma arrivo qui in fiducia”, afferma Marquez in conferenza stampa.

Aprilia chiamata a ripartire dopo il weekend peggiore della stagione. Cadute sia per Jorge Martin che per Marco Bezzecchi, entrambi coinvolti, da innocenti, in due incidenti, rispettivamente con Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer. “Il mio stato di forma è buono. C’è qualche acciacco dopo la caduta di Barcellona ma sono carico e motivato. La pista è bella e sarà emozionante correre vicino casa”, le parole di Bezzecchi, pronto a tornare veloce nel Gran Premio di casa.

