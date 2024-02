SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Torna l’argento, anche se il nero resta il colore predominante, e c’è anche un tocco di rosso. Ma è soprattutto al suo interno che la nuova Mercedes è cambiata, con la speranza di aver finalmente intrapreso la direzione giusta dopo due stagioni deludenti. Il giorno dopo la Ferrari e a poche ore di distanza dalla McLaren, è il turno di conoscere la nuova W15, la monoposto che la casa tedesca ha prodotto per provare a tornare agli antichi fasti in un 2024 che non sarà comunque un anno come gli altri visto che alla fine della stagione Lewis Hamilton saluterà tutti, destinazione Maranello. “Ma al momento sono concentrato sull’iniziare il mio 12esimo anno col team – mette subito in chiaro il sette volte campione del mondo – Per me è un privilegio lavorare con questo gruppo di persone ed è esaltante vedere la macchina prendere forma. Ci alleniamo e siamo concentrati per riportare il team ai livelli a cui eravamo, sono stati anni difficili ma che ci hanno fatto serrare le fila. Ora è importante comprendere la macchina, le sensazioni che ci darà in pista e capire cosa aspettarci”. Quello che in Mercedes si aspettano è ridurre il gap dalla Red Bull: annullarlo del tutto, realisticamente, è quasi impossibile e Toto Wolff non vuole alimentare false speranze. “E’ stato un inverno molto impegnativo, sappiamo che è l’ultimo anno con noi di Lewis e ora vediamo se questa macchina è veloce come speriamo”, l’auspicio presentando la W15. Una macchina “totalmente nuova, non solo dal punto di vista aerodinamico, ma anche all’interno ci sono stati tanti cambiamenti meccanici che speriamo la rendano più prevedibile e non difficile da guidare come è successo negli ultimi anni. L’obiettivo è consolidare la nostra posizione rispetto a Ferrari e McLaren e cercare di correre per il vertice, ma sappiamo quanto sia difficile. Il nostro principale avversario, la Red Bull, ha azzeccato tutto sin dall’inizio ed è difficile mettersi in pari ma è una bella sfida. Abbiamo cercato di comprendere cosa abbiamo sbagliato, sappiamo di avere davanti una montagna grande da scalare perchè la Red Bull è nettamente avanti ma abbiamo due grandissimi piloti, gli uomini in fabbrica hanno dato tutto, gli ingredienti per tornare davanti ci sono”. Al fianco di Hamilton confermato George Russell, chiamato a dimostrare di poter raccogliere la pesante eredità del compagno di squadra. “Abbiamo imparato tantissimo negli ultimi due anni sul regolamento, vediamo come andrà in pista – le sue parole – Abbiamo tante persone vincenti e motivate per riportare la Mercedes al vertice”.

