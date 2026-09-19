La Giunta regionale della Calabria approva l’aggiornamento del Master Plan della portualità turistica

CATANZARO (ITALPRESS) – Per imprime una nuova accelerazione alla programmazione della portualità turistica regionale, la Giunta regionale della Calabria, su proposta del vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici, Filippo Mancuso, ha deliberato l’aggiornamento del Master Plan: “Con l’obiettivo – precisa il vicepresidente – di costruire una rete portuale sempre più organica, moderna e capillare, capace di valorizzare la straordinaria risorsa rappresentata dalla costa calabrese e di trasformare la portualità turistica in uno dei fattori strategici per lo sviluppo economico e turistico della regione”.

Con l’approvazione dell’atto si dà, inoltre, indirizzo al Dipartimento regionale Governo del Territorio di avviare la manifestazione di interesse rivolta ai Comuni calabresi finalizzata a raccogliere le proposte e le esigenze provenienti dai territori per procedere, sulla base di queste e delle indicazioni strategiche già contenute negli atti regionali, all’aggiornamento del Master Plan.

“Con l’avvio di questo procedimento – prosegue Mancuso – finalmente si consente ai territori di rispondere alle proprie vocazioni e di creare le condizioni per un reale sviluppo. La manifestazione di interesse consentirà, infatti, di effettuare una ricognizione degli interventi necessari al completamento della rete di primo livello e, contestualmente, di acquisire proposte per la definizione della rete di secondo livello, attraverso l’individuazione di porticcioli, moli e approdi turistici”.

“La nuova programmazione – evidenzia il vicepresidente – nasce dalla consapevolezza che la portualità turistica rappresenta un’infrastruttura strategica per lo sviluppo della Calabria. Il potenziamento della rete degli approdi consentirà innanzitutto di rafforzare il turismo nautico, intercettando i flussi nazionali e internazionali e valorizzando maggiormente la posizione geografica della Calabria nel Mediterraneo. Al tempo stesso, una rete portuale più articolata potrà contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici, favorendo la presenza di visitatori durante tutto l’anno e non soltanto nei mesi estivi. Particolare rilievo assume, inoltre, la possibilità di creare una maggiore integrazione tra la costa e l’entroterra”.

“La realizzazione e il completamento delle infrastrutture potranno generare significative ricadute sul tessuto economico locale, attraverso lo sviluppo dei servizi portuali, della cantieristica, della manutenzione, della ristorazione, del commercio e delle attività turistiche, contribuendo alla creazione di nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali. La deliberazione pone, inoltre, particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla tutela del paesaggio costiero, prevedendo criteri guida chiari per l’attuazione degli interventi. In tale quadro – rimarca infine il vicepresidente Mancuso -, dovranno essere affrontate in maniera organica anche le problematiche connesse alla gestione dei sedimenti e alla prevenzione dei fenomeni erosivi costieri, spesso correlati alla realizzazione delle opere marittime”.

– Foto ufficio stampa Regione Calabria –

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