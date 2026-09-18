Carabinieri, il Maggiore Piergiorgio Cataldo assume il Comando della Compagnia di Catanzaro

CATANZARO (ITALPRESS) – Il Maggiore Piergiorgio Cataldo ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Catanzaro. Entrato nell’Arma nel 2011 con la frequenza del 193° Corso dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali di Roma, l’ufficiale vanta una variegata esperienza tra ruoli operativi, rappresentanza e comandi territoriali. Ha iniziato la sua carriera al 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma come Comandante di Plotone e poi del 2° Squadrone, guidando tra il 2017 e il 2018 distaccamenti in Aspromonte e Sila a supporto dei “Cacciatori di Calabria” contro la latitanza e le piantagioni di canapa indiana. In quel periodo ha inoltre partecipato a cerimonie di rappresentanza, tra cui il Cambio della Guardia al Quirinale e le esibizioni del Carosello Storico. Durante la pandemia è stato ufficiale di collegamento presso lo Stato Maggiore Difesa per il coordinamento del trasporto dei vaccini. Dal 2022 al settembre 2026 ha guidato la Compagnia di Montecatini Terme, distinguendosi in complesse indagini su omicidi ed imponenti sequestri di droga. Al Maggiore Cataldo vanno il benvenuto e gli auguri di buon lavoro del Comando Provinciale di Catanzaro.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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