Rissa aggravata e tentato omicidio a Reggio Calabria, arrestato un 28enne

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventottenne reggino. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Reggio Calabria, che ha disposto anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri tre giovani. Tutti devono rispondere, a vario titolo, di rissa aggravata e tentato omicidio in concorso.

I fatti risalgono al 7 aprile scorso, giorno in cui, dopo una breve discussione avvenuta nelle vie del centro cittadino, i contendenti si sono affrontati con l’uso di un coltello e di una chiave svita-bulloni, procurandosi numerose lesioni nonché, per uno dei soggetti coinvolti, profonde lesioni all’addome e lo sfregio permanente del viso.

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura reggina, hanno consentito di ricostruire le fasi più cruente della lite, culminata in una stradina isolata del quartiere Archi, scaturita da una banale discussione avvenuta in Piazza Garibaldi per futili motivi.

-Foto Polizia di Stato-

(ITALPRESS).