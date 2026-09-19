Cina: nel Guizhou al via la raccolta del riso su 7.900 ettari (2)

CHANGSHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone il 18 settembre 2026 mostra una veduta dei campi terrazzati nel villaggio di Zhongtang, nella contea di Changshun, prefettura autonoma Bouyei e Miao di Qiannan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou. Nella contea è iniziata la stagione della raccolta per un totale di 118.500 mu (circa 7.900 ettari) di risaie. Negli ultimi giorni gli agricoltori del posto stanno lavorando intensamente per sfruttare al meglio le favorevoli condizioni meteorologiche.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).