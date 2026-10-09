La fucilazione del “killer di Fort Hood” sarà trasmessa in diretta streaming. L’Onu “Sarebbe tortura”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La fucilazione di Nidal Malik Hasan, psichiatra dell’esercito americano noto con il soprannome di “killer di Fort Hood”, sarà trasmessa in diretta streaming secondo quanto annunciato dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth. La decisione è destinata a suscitare ulteriori polemiche dopo quelle già emerse per l’annuncio della prima esecuzione per fucilazione effettuata dalle Forze armate statunitensi dal 1945.

A reagire per primo è stato l’Alto commissariato delle Nazioni Unite. La portavoce Shabia Mantoo, durante un briefing con la stampa a Ginevra, ha dichiarato oggi che la trasmissione in diretta streaming “equivale” a un’esecuzione pubblica. Pertanto, una simile ipotesi costituirebbe una violazione del divieto di tortura. “Il divieto assoluto di tortura vieta le esecuzioni pubbliche”, ha precisato la portavoce dell’Alto commissariato Onu. Nidal Hasan fece fuoco a Fort Hood, in Texas, nel 2009, uccidendo 13 persone e ferendone 32. La sua fucilazione è fissata per il 3 dicembre.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).