La Corte Suprema ferma Trump, no all’espulsione dei venezuelani

WASHINGTON (ITALPRESS) – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha intimato all’amministrazione di Donald Trump di non prendere alcuna misura per espellere i presunti membri di una gang venezuelana attualmente residenti in Texas. “Il governo è tenuto a non espellere alcun membro della presunta classe di detenuti dagli Stati Uniti fino a nuovo ordine di questa corte”, si legge nell’ordinanza.

– Foto IPA Agency –

