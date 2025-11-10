La Corte d’appello di Parigi concede la libertà vigilata a Sarkozy

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Corte d’appello di Parigi ha accolto la richiesta della Procura per la concessione della libertà vigilata all’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy. Il provvedimento entra in vigore da oggi e Sarkozy potrà dunque lasciare in giornata il carcere, dove si trovava dal 21 ottobre.

La richiesta era stata formalmente presentata dalla Procura, che contestualmente chiedeva il divieto per Sarkozy di avere contatti con gli altri imputati e testimoni del caso giudiziario per cui era stato condannato. Gli avvocati dell’ex capo dello Stato avevano precedentemente proposto la messa sotto sorveglianza giudiziaria come alternativa al carcere.

Dopo la decisione del tribunale di accettare la liberazione di Nicolas Sarkozy, uno dei suoi avvocati, Christophe Ingrain, ha dichiarato alla stampa che “il prossimo passo” è “il processo d’appello”. “Il nostro compito ora, per Nicolas Sarkozy e per noi, è preparare l’udienza d’appello”, ha sottolineato Ingrain secondo quanto riporta l’emittente francese Bfmtv. Per quanto riguarda la scarcerazione dell’ex presidente della Repubblica, l’avvocato ha osservato che “si tratta di una normale applicazione della legge”.

Sarkozy è stato condannato in primo grado a 5 anni di reclusione per aver tentato di ottenere dei finanziamenti illeciti, nell’ambito della campagna elettorale per le presidenziali del 2007, dal dittatore libico Muammar Gheddafi. Secondo l’accusa, l’ex presidente francese avrebbe concordato con Gheddafi i finanziamenti in cambio di un sostegno politico alla Libia. “Voglio che tutti siano convinti di una cosa: non ho mai avuto la folle idea di chiedere al signor Gheddafi alcun finanziamento. Non confesserò mai qualcosa che non ho fatto”, ha dichiarato Sarkozy commentando la sentenza.

