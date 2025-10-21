La Commissione Ue presenta il programma di lavoro per il 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha presentato oggi il suo programma di lavoro per il 2026, che delinea una serie di azioni per contribuire a costruire un’Europa più sovrana e indipendente. Il programma di lavoro, intitolato “Il momento dell’indipendenza dell’Europa”, affronta le sfide attuali e future derivanti dalle minacce alla nostra sicurezza e democrazia, dai conflitti e dalle tensioni geopolitiche, dai rischi per la nostra economia e la nostra industria e dall’accelerazione dei cambiamenti climatici. Secondo una nota diramata dalla Commissione, il documento si basa sugli impegni stabiliti negli orientamenti politici e nelle lettere di incarico inviate dalla presidente von der Leyen al collegio dei commissari dell’Ue e sulle idee esposte nel discorso sullo stato dell’Unione 2025.

Il programma di lavoro raddoppia le attuali priorità fondamentali della Commissione, mirando a rafforzare la competitività, a guidare l’innovazione pulita e digitale, a rafforzare il nostro modello sociale unico e a garantire la sicurezza collettiva. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Il programma di lavoro per il 2026 segna un altro passo significativo verso un’Europa più forte e più sovrana. Continueremo a lavorare a stretto contatto con il Parlamento europeo e il Consiglio per realizzare le priorità dell’Europa, rafforzare la competitività, sfruttare il potere del nostro mercato unico, semplificare le nostre norme e affrontare la crisi dell’accessibilità economica. Insieme proteggeremo i nostri cittadini e difenderemo i nostri valori”.

