La Commissione Europea multa X per 120 milioni e accoglie l’impegno di TikTok sulla trasperenza

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha multato il social X, di proprietà di Elon Musk, per violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act (Dsa). La multa ammonta a 120 milioni di euro ed è il risultato della procedura aperta nei confronti di X il 18 dicembre 2023, al fine di appurare se la piattaforma abbia rispettato le regole previste dal Dsa contro la manipolazione delle informazioni e a tutela della trasparenza nella pubblicità. La Commissione Ue ha anche accolto l’impegno di TikTok verso la piena trasparenza degli archivi pubblicitari sugli annunci relativi ai servizi forniti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).