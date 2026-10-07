La Commissione europea eroga all’Ucraina 1,24 miliardi di euro per la produzione di droni e missili

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha erogato all’Ucraina 1,24 miliardi di euro destinati alla produzione nazionale di droni, intercettori di Uav, relativo munizionamento e missili. Il pagamento rientra nella componente difesa dello Ukraine Support Loan da 90 miliardi previsto per il biennio 2026-2027 e porta a quasi 13 miliardi i finanziamenti militari già ricevuti da Kiev attraverso lo strumento.

“La Russia continua la sua deliberata strategia del terrore, cercando di rendere insopportabile la vita quotidiana degli ucraini”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. “L’erogazione di oggi contribuirà a rafforzare l’industria della difesa ucraina e la capacità dell’Ucraina di difendersi, proteggendo persone e infrastrutture”.

Il meccanismo europeo assegna indicativamente 60 dei 90 miliardi alla difesa e 30 al sostegno di bilancio. Per il solo 2026 Bruxelles ha reso disponibili 28,3 miliardi per le capacità industriali militari ucraine, dei quali restano da erogare 15,4 miliardi.

Il finanziamento risponde così a due esigenze convergenti: sostenere le necessità immediate sul campo e ampliare una base produttiva che l’Ue intende progressivamente integrare nella propria industria della difesa.

“Ogni euro che abbiamo inviato oggi all’Ucraina viene trasformato in droni, intercettori e missili”, ha sottolineato il commissario europeo alla Difesa e allo Spazio Andrius Kubilius, ricordando che sono già stati effettuati cinque pagamenti per la difesa. Il modello privilegia la produzione ucraina ed europea, pur prevedendo deroghe quando l’urgenza operativa o l’indisponibilità industriale lo richiedano. Una flessibilità già applicata ai droni e ora rilevante anche per la difesa aerea: gli Stati Ue hanno autorizzato Kiev a utilizzare il prestito per acquisire prodotti essenziali destinati ai sistemi Patriot.

Con ulteriori erogazioni previste nelle prossime settimane, Ukraine Support Loan assume quindi una funzione che va oltre il finanziamento delle forniture: lega le necessità operative ucraine all’espansione della capacità produttiva e alla progressiva convergenza delle basi industriali della difesa europea e ucraina.

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