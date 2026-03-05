PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si aprirà maggiormente al mondo esterno, secondo un rapporto sul lavoro del governo presentato oggi al massimo organo legislativo del Paese per la deliberazione.
Secondo il documento, saranno compiuti sforzi per ampliare l’accesso al mercato e aprirsi in più settori, in particolare in quello dei servizi.
Quest’anno saranno ampliati i trial di apertura in ambiti quali i servizi di telecomunicazioni a valore aggiunto, la biotecnologia e gli ospedali interamente di proprietà estera, secondo il rapporto.
Il documento afferma inoltre che la Cina adotterà misure ordinate per espandere l’apertura nel settore digitale e ridurre la lista negativa del commercio transfrontaliero nei servizi.
Nel periodo 2026-2030, la Cina migliorerà il meccanismo di tutela della proprietà intellettuale allineandolo alle norme internazionali, secondo una bozza di schema del 15° Piano quinquennale, anch’essa presentata oggi.
