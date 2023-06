MILANO (ITALPRESS) – Milano si risveglia alle prime luci dell’alba nel segno della 1000Miglia. La competizione motoristica, arrivata ieri in piazza del Duomo, è ripresa stamattina per l’ultima tappa verso Brescia. E’ la prima volta che la corsa passa da Milano, in concomitanza con le celebrazioni dei 120 anni della fondazione dell’Automobile Club Milano, con il passaggio della gara davanti la sede. La partenza della tappa odierna rappresenta infatti il culmine di una tre giorni di festeggiamenti dell’ente meneghino. Ben 405 i veicoli al via per contendersi l’edizione 2023 della storica corsa. Variegata la provenienza degli equipaggi, soprattutto internazionali e segno di un interesse sempre crescente anche fuori dal Bel Paese.

Di questi, 121 equipaggi provengono dai Paesi Bassi, 65 dagli Stati Uniti, 59 dalla Germania, 55 dal Belgio e 51 dal Regno Unito. I mezzi hanno sfilato davanti la storica sede di Corso Venezia per poi riprendere il cammino verso il capoluogo bresciano. In concomitanza alla 1000Miglia, molto interesse hanno destato anche le 120 auto storiche e d’epoca della Parata Tribute. La carovana, radunata inizialmente in via Marina, ha proseguito poi in un percorso cittadino per permettere a tutti gli appassionati di farsi ammirare, passando anche davanti la sede della Prima Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, che nel 2023 festeggia i 100 anni. “Quello di quest’anno è il primo passaggio della 1000Miglia a Milano, un evento molto suggestivo che ha permesso a migliaia di appassionati di ammirare da vicino questo patrimonio viaggiante della storia del motorismo”, ha commentato Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club Milano. “La partecipazione e l’affetto dimostrato dal pubblico ci confermano che stiamo lavorando nella direzione giusta e che rappresentiamo il punto di riferimento per gli automobilisti e per gli utenti di tutti i sistemi di trasporto nell’interesse generale della mobilità”, ha concluso.

(ITALPRESS).

