KM Malta Airlines rinvia il lancio dei voli per Tel Aviv

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – KM Malta Airlines ha rinviato il lancio dei voli per Tel Aviv previsto per questa estate, a causa della crescente instabilità in Medio Oriente, e introdurrà invece una nuova rotta verso Malaga, nel sud della Spagna.

Il conflitto ha causato disagi ai trasporti aerei, con diverse compagnie che hanno sospeso i collegamenti verso Israele e altri Paesi limitrofi.

“Con una data operativa inizialmente prevista per il 27 maggio, è prudente prendere ora questa decisione e riassegnare la capacità di volo altrove, lasciando tempo sufficiente per facilitare le prenotazioni”, ha aggiunto. La rotta per Tel Aviv era stata annunciata poco prima dell’inizio delle ostilità, che nel frattempo si sono intensificate. Il conflitto ha inoltre avuto ripercussioni sul commercio e sui viaggi a livello globale, con un aumento dei prezzi del petrolio e timori per possibili interruzioni nelle forniture.

– foto KM Malta Airlines –

(ITALPRESS).