Kia lancia sul mercato italiano la nuova Stonic

MILANO (ITALPRESS) – Arriva in Italia la nuova Kia Stonic, il crossover compatto che si rinnova profondamente per rispondere alle esigenze di una mobilità sempre più evoluta e sostenibile.

Nuova Stonic si distingue per un design moderno e accattivante, caratterizzato dal nuovo logo Kia e da linee ancora più dinamiche, in linea con la filosofia “Opposites United”. Tra le principali novità estetiche spiccano i nuovi paraurti, i fari a LED Star Map, i cerchi ridisegnati e una gamma di colori aggiornata, tra cui Adventurous Green, Yacht Blue e Snow White Pearl. Gli interni sono stati completamente rivisitati: debutta una plancia centrale più tecnologica, nuovi volanti a due e tre razze (GT-line), cluster digitale da 12,3″ e sistema di navigazione integrato. I sedili, disponibili in versioni dedicate per Urban, Style e GT-line, offrono comfort e stile distintivo.

Dal punto di vista tecnico, la gamma motori prevede: 1.0 T-GDi benzina da 100 CV (manuale, trazione anteriore); 1.0 T-GDi mild-hybrid da 115 CV (manuale o DCT a 7 marce, trazione anteriore). Prossimamente disponibile anche la versione GPL. Tre gli allestimenti previsti per il mercato italiano: Urban, Style e GT-line.

L’allestimento Urban propone fari a LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 16″, volante e pomello del cambio rivestito in Kia Tex Premium e sedili in Kia Tex Essential. Inoltre, presenta già un nutrito pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, come FCA, LKA, cruise control come consuetudine su tutta la gamma Kia. Per quanto concerne la tecnologia di bordo, oltre al sistema di navigazione completamente rinnovato e arricchito di tutte le feature presenti su vetture di segmento superiore, davanti al guidatore è presente il cluster a cristalli liquidi con display LCD da 4,2″. L’allestimento intermedio Style introduce il clima automatico, i cerchi in lega da 17″, i vetri posteriori oscurati, gli indicatori di direzione nelle calotte degli specchietti e, in coerenza con il resto della gamma Kia, anche la vernice inclusa.

Al lancio, la versione Style includerà il Launch Pack fino al 31 dicembre 2025, arricchendosi gratuitamente di contenuti come: Smart key, EPB, Drive mode select, Supervision cluster da 12.3″, Wireless phone charger, 2 porte USB posteriori. Infine, il top di gamma è rappresentato dall’allestimento GT-line. Esteticamente la vettura presenta dettagli stilistici dedicati come il nuovo logo GT-line, il design diverso dei paraurti anteriori e posteriori, con inserti in tinta carrozzeria, gli specchietti in high glossy black, i sedili con design dedicato in Kia Tex Classic e il volante a tre razze.

Inoltre, sarà disponibile la Digital key 2.0, il BCA, i fari fendinebbia a LED e il pacchetto ADAS con il cambio DCT, includendo HDA, SCC ed FCA 1.5. In occasione del lancio, Kia propone vantaggi fino a 5.350 euro per chi acquista Nuova Stonic entro il 31 dicembre 2025, tra cui: Assicurazione Furto & Incendio gratuita per 12 mesi (valore 750 euro), Launch Pack in omaggio sulla versione Style (valore 1.250 euro), Bonus fedeltà per clienti Kia già proprietari (valore 500 euro). Campagne finanziarie dedicate con rate a partire da 129,2 eueo/mese. Per vederla da vicino e provarla, Nuova Stonic sarà protagonista dell’Open Weekend del 29 e 30 novembre presso tutti gli showroom Kia.

