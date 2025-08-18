Karel Zeman “Mio papà è ancora fragile, ma si sta riprendendo. E ha smesso di fumare”

ROMA (ITALPRESS) – “Mio papà è ancora fragile. Ma si sta riprendendo dopo l’ictus che l’ha colpito”. A parlare, in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’, è Karel Zeman, figlio di Zdenek, allenatore boemo ex Lazio e Roma la cui salute ha tenuto per un po’ il mondo del calcio con il fiato sospeso.

“L’ictus e le due ischemie lo hanno molto debilitato, ma è in progressivo miglioramento grazie a tanta fisioterapia. Di certo dovrà continuare a farla per molto tempo – spiega Zeman junior – Se fuma ancora? No, ha smesso dopo il ricovero al Policlinico Gemelli, nel febbraio 2025″.

In molti lo contattano per avere notizie sul mister boemo: “Tanti suoi ex giocatori. Tra le ultime telefonate, quelle di Eusebio Di Francesco e Giovanni Stroppa. Beppe Signori è in contatto con mia mamma Chiara”.

Karel Zeman, anch’egli allenatore, conferma che Massimo Moratti avrebbe voluto il padre all’Inter: “Sì, si erano anche incontrati, ne avevano parlato. Però come spesso accadde con altri presidenti tipo Zamparini, poi nel richiamarlo gli fu spiegato che ‘per altri motivi’ non era possibile”.

-Foto IPA Agency-

