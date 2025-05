PALERMO (ITALPRESS) – Ultima giornata di campionato ricca di emozioni e verdetti definitivi per la Serie A. La Juventus soffre più del previsto ma conquista il pass per la prossima Champions League vincendo 3-2 al Penzo contro un Venezia che retrocede in B. Alla Roma non basta il successo per 2-0 sul campo del Torino per agganciare il quarto posto: i giallorossi si devono accontentare dell’Europa League. La Fiorentina, invece, chiude in bellezza e conquista l’accesso alla Conference League grazie al successo esterno sull’Udinese. In coda, salvezza aritmetica per Parma, Lecce e Verona. Retrocede anche l’Empoli, oltre al Monza.

A Venezia, i bianconeri passano tra mille difficoltà. I padroni di casa si portano in vantaggio con Fila, ma la Juventus reagisce con carattere: Yildiz firma il pari, Kolo Muani il sorpasso. La squadra di Di Francesco onora fino in fondo il campionato e pareggia con un’iniziativa di Haps. A risolvere la gara è Locatelli dal dischetto. Tre punti pesantissimi per la squadra di Tudor, che blinda la qualificazione alla massima competizione europea.

A Torino, la Roma fa il suo dovere nell’ultima partita di Claudio Ranieri in Serie A, imponendosi 2-0 con le reti di Paredes (su rigore) e Saelemaekers. A Bergamo, il Parma centra una clamorosa salvezza ribaltando due reti all’Atalanta, già certa del terzo posto. Decisivi i gol di Hainaut e Ondrejka (doppietta) che rispondono alla doppietta di un ispirato Maldini. Ad Udine, la Fiorentina conquista la Conference League al termine di un match ricco di colpi di scena. Udinese avanti con Lucca, ma il doppio giallo a Bijol (39′ pt) cambia l’inerzia del match. I viola ribaltano con Fagioli e Comuzzo, Kabasele firma il momentaneo pareggio, ma è Kean, a otto minuti dalla fine, a siglare il gol decisivo per la squadra di Palladino. Cade in casa e dice addio all’Europa la Lazio, sconfitta 1-0 all’Olimpico da un Lecce coriaceo, che conquista la salvezza. Decide un gol di Coulibaly, con i salentini bravi a resistere anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Pierotti (47′ pt). Nel finale rosso per Romagnoli.

Infine, nello scontro diretto del Castellani, l’Empoli retrocede in Serie B. Il Verona si impone 2-1: gialloblù avanti con Serdar, reazione dei toscani con Fazzini, ma è Bradaric, a metà ripresa, a firmare il gol salvezza per la formazione di Zanetti. Due giorni fa la festa scudetto del Napoli, Inter seconda e emozioni fino all’ultimo respiro. Adesso appuntamento al prossimo campionato.

