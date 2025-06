Juventus verso la sfida col Wydad, Locatelli “Pronti ad affrontare una squadra grintosa”

PHILADELPHIA (USA) (ITALPRESS) – La Juventus si prepara ad affrontare i marocchini del Wydad nella seconda partita del Gruppo G al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti. La gara è in programma al Lincoln Financial Field di Philadelphia, con fischio d’inizio alle 18 italiane di domani. “Il dettaglio in questo Mondiale può fare la differenza, noi incontriamo una squadra molto grintosa e passionale come il Wydad. Siamo pronti”, ha detto il capitano Manuel Locatelli in un’intervista rilasciata in esclusiva a Dazn.

La Juventus ha iniziato con il piede giusto la prima Coppa del Mondo per Club con questo nuovo format a 32 squadre e nella prima giornata ha superato gli emiratini dell’Al-Ain per 5-0 in quello che è stato poco più che un allenamento. Al contario, il Wydad aveva perso 2-0 all’esordio con il Manchester City. La Juventus potrebbe ritrovare proprio il capitano e fulcro del centrocampo, magari a gara in corso, costretto a rinunciare alla Nazionale all’inizio di questo mese e alla prima partita del torneo iridato a causa di un infortunio alla caviglia: “Per me essere capitano della maglia che ho indossato sin da bambino mi fa venire i brividi, è una cosa che sento tutti i giorni. È una responsabilità quotidiana. Devo essere un esempio per tutti in ogni momento”, ha aggiunto Locatelli che ha speso parole di elogio anche su Igor Tudor, confermato alla guida dei bianconeri dopo il positivo finale di campionato che ha regalato alla Juventus la qualificazione alla prossima Champions League. “Conosce la Juve, conosce il DNA bianconero, sa come parlarci e sa come trasmettere le sue idee. L’atteggiamento che ha portato da quando è arrivato è una cosa che ci serviva”, ha detto il giocatore parlando del tecnico croato.

E, in tema di tecnici, ne troverà uno nuovo anche in Nazionale dopo il passaggio di consegne da Luciano Spalletti a Gennaro Gattuso: “Ci siamo sentiti, mi ha già allenato come mister. Credo che sia il mister giusto al momento giusto, al di là delle scelte che farà. Credo che sia l’allenatore che può portarci un po’ più di entusiasmo e un po’ più di energia per cercare di arrivare al Mondiale”. Ma per ora il Mondiale che conta è quello per Club: un successo regalerebbe ai bianconeri la qualificazione con un turno d’anticipo. Se Locatelli non dovesse essere della partita, sarà probabilmente McKennie a far coppia con Thuram in mezzo come già accaduto in avvio della prima gara, anche se l’alternativa al fianco dell’americano o del francese si chiama Douglas Luiz. Parlando dei giovane che più l’ha colpito quest’anno, Locatelli ha indicato Khephren Thuram, “perché è una brava persona e ha voglia di migliorarsi. Anche lui ha una famiglia per bene. Ha tutto il potenziale per diventare un top player, nonostante gli tiri sempre le orecchie e abbia anche il benestare del papà”.

Contro il Wydad, Tudor potrebbe decidere di tener fuori i diffidati Gatti, Cambiaso, McKennie e Conceicao in vista della più delicata sfida che attenderà la Juventus nella terza giornata contro il già citato Manchester City. Sarà forse lo stesso allenatore a fare il punto della situazione nella conferenza stampa prepartita in programma alle 18.45 di Philaldelphia (le 0.45 in Italia).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).