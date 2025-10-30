TORINO (ITALPRESS) – Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa. L’ex ct azzurro è allo Juventus Training Center per firmare il contratto che lo legherà al club bianconero. Il tecnico toscano dovrebbe ereditare a breve la panchina della Juve, dopo l’esonero di Igor Tudor e la “temporanea” guida di Massimo Brambilla.

All’uscita dal JMedical per Spalletti autografi, cori e sorrisi. La sua avventura alla Juventus sta per cominciare. Intanto i tifosi bianconeri gli hanno chiesto a gran voce, già da oggi, un tatuaggio nuovo. Sul braccio sinistro del tecnico toscano c’è infatti l’immagine, tanto discussa negli ultimi giorni, dello scudetto vinto con il Napoli, con il numero 3 disegnato in nero al centro di una banda bianca e con sopra lo stemma del club campano. Adesso alla Juve i supporter chiedono all’ex ct un altro tatuaggio, simile, sull’altro braccio ma con i colori bianconeri.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).