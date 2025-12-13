TORINO (ITALPRESS) – Il cda di Exor ha respinto all’unanimità la proposta di Tether relativa all’acquisizione di una partecipazione di controllo in Juventus. E’ quanto si legge in una nota di Exor. “Exor annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità la proposta non sollecitata presentata da Tether Investments per l’acquisizione tutte le azioni di Juventus Football Club detenute da Exor” si legge nella nota.

“Exor ribadisce quanto già dichiarato più volte in precedenza, ovvero che non ha alcuna intenzione di cedere alcuna quota in Juventus a terzi, inclusa, ma non solo, la società salvadoregna Tether. La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, che continuano ad essere pienamente impegnati nei confronti del Club, supportando il nuovo management team nell’attuazione di una chiara strategia volta a ottenere importanti risultati sia sul campo che fuori”.

“La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita”. Lo ha dichiarato l’ad di Exor John Elkann in un video pubblicato sul sito della Juventus a seguito dell’offerta presentata da Tether per l’acquisizione delle quote della società bianconera. “La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni. Fa parte nel vero senso della parola perchè nel corso di un secolo quattro generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici” ha detto Elkann. “Ma non solo. La Juve fa parte di una famiglia, molto, molto più grande: la famiglia bianconera, fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia d’amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardare al futuro per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita”.

