TORINO (ITALPRESS) – La Juventus è nuovamente sotto la lente di ingrandimento dell’Uefa che sta valutando un possibile superamento dei parametri imposti dal Fair Play Finanziario. La notizia è stata resa nota dallo stesso club bianconero all’interno della documentazione relativa al bilancio chiuso al 30 giugno 2025, in cui viene specificato che il massimo organo calcistico continentale ha avviato verifiche sui dati economici e gestionali della società nel triennio 2022/2023-2024/2025. L’esito di suddetto procedimento arriverà nella primavera 2026 e in caso di colpevolezza, il club potrebbe essere sanzionato sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sportivo, in questo ultimo caso con possibili restrizioni sportive come, per esempio, la registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni Uefa.

Oggi, inoltre, il club della Continassa ha comunicato che il prossimo 7 novembre, alla scadenza naturale del suo mandato, l’amministratore delegato Gianluca Scanavino terminerà il suo incarico. Tra le dichiarazioni dell’ad si legge in una nota: “Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia: sono certo che ci saranno altre pagine importanti da scrivere”. E alcune pagine le scriverà il prossimo Consiglio di Amministrazione di cui sono state rese note oggi le liste per la nomina dei prossimi membri. L’azionista di maggioranza Exor (65,4% del capitale), che ha proposto di nominare Gianluca Ferrero quale presidente del Cda, ha candidato Antonio Belloni, Gianluca Ferrero, Guido de Boer, Damien Comolli, Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani e Diego Pistone. L’azionista Tether Investments, (11,5% circa del capitale sociale) ha invece inserito una lista che comprende Francesco Garino e Zachary Lyons. Infine, da rilevare che nella relazione finanziaria pubblicata dalla società sono presenti anche i dettagli riguardanti gli stipendi dei dirigenti e l’accordo di buonuscita con Cristiano Giuntoli: quest’ultimo ha ricevuto 850mila euro dalla separazione con la Juventus, ma è prevista anche “la possibile corresponsione di un importo pari a Euro 500.000 al verificarsi di specifiche condizioni relative al proprio reimpiego”, si legge nel comunicato.

