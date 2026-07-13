ROMA (ITALPRESS) – Jeep ha partecipato agli “I-Days Milano Coca-Cola” in qualità di sponsor ufficiale, rafforzando la propria presenza in uno dei principali eventi europei dedicati all’intrattenimento dal vivo e entrando in contatto con migliaia di visitatori attraverso una serie di esperienze di brand dedicate. Durante il festival, i riflettori sono stati puntati sulla Nuova Jeep Compass, protagonista di attivazioni immersive pensate per mettere in evidenza l’innovazione, le capacità in fuoristrada e il carattere distintivo del veicolo. I visitatori hanno avuto l’opportunità di interagire direttamente con la Marca, scoprire l’ultima evoluzione della nuova Compass e vivere in prima persona i valori che definiscono Jeep da 85 anni.

La partnership con gli “I-Days Milano Coca-Cola” rappresenta una naturale estensione del DNA del brand, in quanto riunisce libertà, avventura ed esperienze autentiche in un contesto che celebra passione ed espressione di sè. Attraverso il coinvolgimento di un pubblico vivace e diversificato, Jeep rafforza ulteriormente il proprio legame con la cultura contemporanea, ampliando al tempo stesso la propria presenza nel panorama lifestyle e dell’intrattenimento. Attraverso iniziative come gli “I-Days Milano Coca-Cola”, Jeep continua a creare occasioni significative per permettere alle persone di entrare in contatto con la propria gamma di SUV, riaffermando il proprio impegno nel proporre esperienze memorabili, capaci di ispirare l’esplorazione e incarnare lo spirito di libertà.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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