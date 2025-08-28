Jay Vine vince la sesta tappa della Vuelta, Traeen nuova maglia rossa

ANDORRA (ITALPRESS) – Jay Vine trionfa nella sesta tappa della Vuelta a Espana 2025, la Olot-Andorra di 170.3 km. L’australiano è riuscito a confezionare l’azione giusta per staccare i compagni di fuga e vincere in solitaria. Secondo posto per Torstein Traeen della Bahrain Victorius, a 54″, terzo Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) a 1’10”.
Cambia tutto per ciò che riguarda la classifica generale, Traeen – grazie alla fuga di giornata – è la nuova maglia rossa, con Jonas Vingegaard scivolato in quinta posizione, a 2’33” dalla vetta. Sesto posto per Joao Almeida, settimo per Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato è invece in terza posizione, a 1’01” dal nuovo leader della generale.
Da evidenziare l’azione dello stesso Ciccone, nella salita finale l’azzurro ha trovato la collaborazione con Jonas Vingegaard per staccare gli avversari, i due però sono stati recuperati nel finale. Domani si ripartirà da Andorra, dopo 188 km si arriverà a Cerler.Huesca La Magia: altra frazione di montagna con arrivo in salita, saranno quattro i GPM di gioranta, con un altro arrivo in salita.
Questo l’ordine d’arrivo della sesta tappa della Vuelta a Espana 2025, la la Olot-Andorra di 170 km
1. Jay Vine AUS (UAE Team Emirates XRG) in 04h12’36”
2. Torstein Traeen NOR (Bahrain Victorious) a 54″
3. Lorenzo Fortunato ITA (XDS Astana Team) a 1’10”
4. Bruno Armirail FRA a 1’15”
5. Pablo Castrillo Zapater ESP a 1’52”
6. James Shaw GBR a 2’05”
7. Louis Vervaeke BEL a 2’15”
8. Ramses Debruyne BEL a 2’19”
9. Archie Ryan IRE a 2’42”
10. Joao Almeida PORT a 4’19”
Queste le classifiche dopo la sesta tappa della Vuelta a Espana 2025, la la Olot-Andorra di 170 km.
MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)
1. Torstein Traeen NOR (Bahrain Victorious) in 20h25’46”
2. Bruno Armirail FRA (Decathlon AG2R La Mondiale) a 31″
3. Lorenzo Fortunato ITA (XDS Astana Team) a 1’01”
4. Louis Vervaeke BEL a 1’58”
5. Jonas Vingegaard DEN a 2’33”
6. Joao Almeida POR a 2’41”
7. Giulio Ciccone ITA a 2’42”
8. Matteo Jorgenson USA a 2’49”
9. Jai Hindley AUS a 2’53”
10. Giulio Pellizzari ITA a 2’53”
MAGLIA A POIS (miglior scalatore)
1. Jay Vine AUS 24 punti
2. Louis Vervaeke BEL 23
3. Joel Nicolau Beltran ESP 11
MAGLIA VERDE (classifica a punti)
1. Mads Pedersen DEN 78 punti
2. Ethan Kane Vernon GBR 76
3. Jasper Philipsen BEL 75
MAGLIA BIANCA (miglior giovane)
1. Giulio Pellizzari ITA in 20h28’39”
2. Matthew Riccitello USA a 27″
3. Antonio Tiberi ITA a 38″
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).