Jay Vine vince la sesta tappa della Vuelta, Traeen nuova maglia rossa

ANDORRA (ITALPRESS) – Jay Vine trionfa nella sesta tappa della Vuelta a Espana 2025, la Olot-Andorra di 170.3 km. L’australiano è riuscito a confezionare l’azione giusta per staccare i compagni di fuga e vincere in solitaria. Secondo posto per Torstein Traeen della Bahrain Victorius, a 54″, terzo Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) a 1’10”.

Cambia tutto per ciò che riguarda la classifica generale, Traeen – grazie alla fuga di giornata – è la nuova maglia rossa, con Jonas Vingegaard scivolato in quinta posizione, a 2’33” dalla vetta. Sesto posto per Joao Almeida, settimo per Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato è invece in terza posizione, a 1’01” dal nuovo leader della generale.

Da evidenziare l’azione dello stesso Ciccone, nella salita finale l’azzurro ha trovato la collaborazione con Jonas Vingegaard per staccare gli avversari, i due però sono stati recuperati nel finale. Domani si ripartirà da Andorra, dopo 188 km si arriverà a Cerler.Huesca La Magia: altra frazione di montagna con arrivo in salita, saranno quattro i GPM di gioranta, con un altro arrivo in salita.

Questo l’ordine d’arrivo della sesta tappa della Vuelta a Espana 2025, la la Olot-Andorra di 170 km

1. Jay Vine AUS (UAE Team Emirates XRG) in 04h12’36”

2. Torstein Traeen NOR (Bahrain Victorious) a 54″

3. Lorenzo Fortunato ITA (XDS Astana Team) a 1’10”

4. Bruno Armirail FRA a 1’15”

5. Pablo Castrillo Zapater ESP a 1’52”

6. James Shaw GBR a 2’05”

7. Louis Vervaeke BEL a 2’15”

8. Ramses Debruyne BEL a 2’19”

9. Archie Ryan IRE a 2’42”

10. Joao Almeida PORT a 4’19”

Queste le classifiche dopo la sesta tappa della Vuelta a Espana 2025, la la Olot-Andorra di 170 km.

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

1. Torstein Traeen NOR (Bahrain Victorious) in 20h25’46”

2. Bruno Armirail FRA (Decathlon AG2R La Mondiale) a 31″

3. Lorenzo Fortunato ITA (XDS Astana Team) a 1’01”

4. Louis Vervaeke BEL a 1’58”

5. Jonas Vingegaard DEN a 2’33”

6. Joao Almeida POR a 2’41”

7. Giulio Ciccone ITA a 2’42”

8. Matteo Jorgenson USA a 2’49”

9. Jai Hindley AUS a 2’53”

10. Giulio Pellizzari ITA a 2’53”

MAGLIA A POIS (miglior scalatore)

1. Jay Vine AUS 24 punti

2. Louis Vervaeke BEL 23

3. Joel Nicolau Beltran ESP 11

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

1. Mads Pedersen DEN 78 punti

2. Ethan Kane Vernon GBR 76

3. Jasper Philipsen BEL 75

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

1. Giulio Pellizzari ITA in 20h28’39”

2. Matthew Riccitello USA a 27″

3. Antonio Tiberi ITA a 38″

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).