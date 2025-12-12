ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è stato votato ancora una volta come giocatore preferito dai fan del circuito Atp. L’azzurro, che ha chiuso la stagione al numero 2 del mondo, si è aggiudicato per la terza volta consecutiva il premio “Fans’ Favourite”.

Da quando il riconoscimento è stato creato, nel 2000, solo Roger Federer è riuscito a vincerlo per almeno tre volte, dominando dal 2003 al 2021. Tra i due regni, per un singolo anno – nel 2022 – si è invece insinuato Rafael Nadal.

Un premio che testimonia come Sinner sia oggi un modello non solo per l’Italia ma in tutto il mondo. Un tennista straordinario e un ragazzo genuino. Nel 2025, il classe 2001 ha scritto altre pagine di storia, vincendo sei titoli, tra cui i secondi Australian Open consecutivi, il primo Wimbledon nella storia del tennis italiano e poi ancora le Atp Finals, bissando il successo del 2024.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).