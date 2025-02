ROMA (ITALPRESS) – Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. LeBron James torna prepotentemente alla ribalta nella notte italiana della regular-season dell’Nba: è lui a prendere per mano i Los Angeles Lakers, a farli riemergere da un match che era diventato complicatissimo fino alla vittoria, per 111-102, contro i Minnesota Timberwolves. Di fronte ai quasi 19mila spettatori della Crypto.com Arena, la 40enne stella di Akron è ancora una volta decisiva con i suoi 33 punti, conditi da 17 rimbalzi. C’è un’altra californiana che ride di gusto, trascinata dal suo ‘totem’ per antonomasia. Steph Curry letteralmente immarcabile sul parquet di Orlando Magic: i Golden State Warriors in versione corsara si impongono per 121-115 con il super bottino di 56 punti nel sacco del suo bomber, che vince il duello a distanza con il ‘mancato azzurrò Banchero, che si ferma a quota 41. Prosegue il momento di crisi profonda per i Phoenix Suns, che di fronte ai propri supporters cedono per 124-116 ai New Orleans Pelicans nonostante le ‘mani caldè di due cecchini come Booker e Durant, a referto rispettivamente con 36 e 28 punti (27 di Williamson per il quintetto ospite). Era la sfida tra Mvp e non ha certo deluso le aspettative: i Milwaukee Bucks mettono al tappeto i Denver Nuggets per 121-112 anche se il faccia a faccia tra Antetokounmpo e Jokic ha un esito esattamente opposto, con il serbo capace della sua ennesima tripla doppia (32 punti, 14 rimbalzi e 10 assist) ed il greco comunque determinante con 28 punti all’attivo. Affermazione casalinga, infine, per i Dallas Mavericks, che piegano per 103-96 la resistenza degli Charlotte Hornets con 25 punti di Irving e 20 di Brown (ma il top-scorer della serata è il loro ‘dirimpettaiò Williams, che ne mette a segno 26).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

