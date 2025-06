Ius Soli, la Corte Suprema degli Stati Uniti dà ragione a Trump

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – I giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti hanno dato il via libera all’entrata in vigore dell’ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump che prevede delle limitazioni alla cittadinanza per diritto di nascita.

Secondo quanto riportano i media americani, la Corte si è spaccata con 6 voti a favore e tre contrari. La sentenza della Corte suprema ha stabilito che i giudici di grado inferiore non possono bloccare gli ordini esecutivi dell’amministrazione Usa. Trump aveva firmato l’ordine esecutivo sullo “Ius soli” all’inizio del suo secondo mandato presidenziale. Il provvedimento limita il diritto di cittadinanza per coloro che sono nati su suolo statunitense. Almeno uno dei genitori, infatti, secondo la nuova normativa, deve avere uno status legale permanente.

