L’Italvolley maschile è inarrestabile, 3-0 alla Polonia per accedere alla finale Mondiale

PASAY (FILIPPINE) (ITALPRESS) – L’Italia della pallavolo maschile vince 3-0 contro la Polonia (25-21; 25-22; 25-23) e conquista la seconda finale mondiale consecutiva, la sesta di sempre. I campioni del mondo in carica difenderanno il titolo domani alle 12.30 contro la Bulgaria dell’ex ct Blengini, i polacchi sfideranno invece la Repubblica Ceca per il terzo e quarto posto.

Il primo set è iniziato col solito equilibrio, l’Italia è andata in difficoltà nella prima parte incassando quattro punti consecutivi. La squadra di De Giorgi si è rimboccata le maniche ricucendo lo strappo fino al 14 pari, poi il sorpasso nella parte finale: decisivi gli errori in battuta da parte della Polonia, gli azzurri hanno chiuso con un punto di Michieletto (21-25). Il secondo parziale ha ricalcato il primo, dopo un iniziale svantaggio l’Italia ha pareggiato subito i conti sul 6-6. Gli azzurri hanno alzato il ritmo difendendo e aumentando la percentuali di battute punto, Bottolo grazie a un ace ha firmato il 17-14. Tanti gli errori da parte dei ragazzi di Nikola Grbic che però hanno ricucito lo svantaggio fino al 20 pari. L’equilibrio è durato fino al 22-22 quando l’Italia ha ingranato la quinta: in battuta è entrato Sani, che ha chiuso con un ace sul 25-22.

L’Italia ha iniziato il terzo set andando subito sotto sul 5-1, il parziale è proseguito con i polacchi che hanno mantenuto quattro punti di vantaggio. Gli azzurri hanno invertito la rotta iniziando la rimonta e portandosi sul 18-18. Simone Anzani ha firmato il sorpasso con il muro sul primo tempo polacco, il 21-19 è stato firmato dall’ace di Sani. È stato Alessandro Michieletto a chiudere con un attacco e regalando all’Italia la finale contro la Bulgaria: per gli azzurri la chance di laurearsi campioni per la quinta volta.

PORRO “PARTITA SPECIALE, DOMANI SARÀ BATTAGLIA”

“È stata una partita speciale, non ho parole. Questa nazionale è di nuovo in finale, ora festeggiamo un pochino, poi ci concentriamo e pensiamo subito a domani”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport Luca Porro, schiacciatore dell’Italia della pallavolo maschile. “Ogni giocatore che entra cerca di farsi trovare pronto, anche portando energia, che può fare la differenza. Adesso facciamo stretching, poi ci mettiamo tutti assieme, domani sarà una battaglia come oggi, daremo sicuramente il massimo. Sappiamo che il livello è altissimo, ci sono state tante outsider, se non giochi al massimo perdi. Adesso calma, abbiamo raggiunto la finale, festeggiamo il giusto”.

