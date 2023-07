DANZICA (POLONIA) (ITALPRESS) – L’Italia è in semifinale di Nations League. Nella gara valida per i quarti e disputata a Danzica, la squadra di De Giorgi ha battuto l’Argentina di Marcelo Mendez per 3-0. Questi i parziali: 25-17, 25-13, 25-14 in appena un’ora di gioco. In semifinale, la squadra azzurra affronterà sabato gli Stati Uniti, che nel primo quarto di giornata ha battuto 3-2 la Francia.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]