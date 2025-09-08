MILANO (ITALPRESS) – Il giorno dopo le sensazioni si amplificano e rendono ancor più dolce un’impresa storica. La nazionale italiana di volley femminile è tornata in Italia dopo aver vinto il suo secondo titolo iridato a Bangkok, in Thailandia. Ad attendere le azzurre oltre 300 tifosi che hanno accolto Danesi e compagne: intorno alle 14.30 la capitana azzurra ha varcato la porta degli arrivi di Malpensa con la coppa del mondo in mano, accompagnata dall’ovazione dei presenti: “Devo dire che tutte insieme abbiamo coronato i nostri sogni. Penso sia stato quello lo step, la parte mentale ci mancava, l’abbiamo trovata ed è una forza tanto grande che ci rimarrà nei prossimi impegni. La cosa positiva è che riusciamo a mantenere l’umiltà, non smetteremo adesso che siamo campionesse del mondo“.

Emozionato anche il coach Julio Velasco: “Alle Olimpiadi è successa una cosa che non è normale. Abbiamo vinto tutte le partite 3-0, ho detto da subito che non era normale. Le gare con Brasile e Turchia sono state più complicate, sin da subito ho detto alle ragazze ho detto di prepararci per momenti così, loro sono state bravissime. Questa vittoria mi ha dato molto orgoglio, per me è il valore morale e la mentalità, hanno un peso maggiore”.

Il tecnico ha poi analizzato l’inizio del percorso, nel giro di circa due anni ha conquistato un mondiale, due VNL e un oro olimpico: “Non mi aspettavo di vincere tutto così, quando inizi un nuovo incarico uno non si fa i film su quello che può succedere, sarebbe un errore gravissimo. Alle ragazze ho detto dal primo giorno che non si può pensare né al prima, né al dopo – ha aggiunto -, nello sport si deve pensare palla dopo palla, non altro. Lo sport è qua e ora, tutto il resto fa parte dei personaggi: siamo consapevoli di essere personaggi, ma i personaggi hanno vita propria. Chi fa bene il musicista non vuol dire che sia un buon direttore d’orchestra”.

Sorridente anche Myriam Sylla, tra le migliori al mondiale thailandese: “Avrò tempo per riguardare e rivivere questo sogno. In aereo ho pensato ‘ho vinto tutto’, sono felice e orgogliosa di me. Siamo le più forti di sempre, lo abbiamo dimostrato, non lo abbiamo detto solo a parole. Lo abbiamo dimostrato ogni volta che siamo scese in campo”.

Inizia dunque un periodo di riposo per le azzurre dopo le fatiche mondiali, ad accogliere le neo campionesse del mondo anche il vice presidente federale, Massimo Sala, e la consigliera federale, Silvia Strigazzi accompagnati a Malpensa dal presidente della Fipav Lombardia, Piero Cezza. Nelle prossime settimane le azzurre incontreranno anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

