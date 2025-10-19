Italpress Awards, Monti “Evento ormai riconosciuto, è un successo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Sono orgoglioso di aver ricevuto questo importante riconoscimento da Italpress, una giornata importante. Gli Italpress Awards ormai sono un evento riconosciuto come un evento molto importante qui al Gran Gala Niaf. Quest'anno, in particolar modo per il 50mo anno, sono davvero contento di aver ricevuto questo importante riconoscimento e devo ringraziare Gaspare Borsellino, lo conosco da diversi anni ormai, vista la mia precedente esperienza in Sicilia, a Palermo. Ringrazio la persona prima che fargli i complimenti per il grande successo di questa iniziativa e per il grande successo che Italpress sta trovando nel mondo". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Enav, Pasqualino Monti, premiato a Washington agli Italpress Awards, durante la cerimonia per il cinquantesimo anniversario della Niaf. abr/mrv/xp6/gtr