FIRENZE (ITALPRESS) – “Il percorso fatto lo scorso anno è stato strepitoso perchè in ogni partita in Conference non abbiamo cercato di gestire o speculare, ma di ottenere sempre il massimo ed è per questo che siamo arrivati fino in fondo. Noi dobbiamo proporre quanto fatto all’andata, i principi e la strategia saranno simili, sapendo che possiamo sfruttare il vantaggio che abbiamo”. Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida fra Fiorentina e Maccabi Haifa, in programma domani a Firenze e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. “Sono convinto che loro cercheranno di arrivare qui per andare forti e noi dobbiamo farci trovare pronti – ha aggiunto Italiano -. L’avversario è di valore, con grande merito siamo riusciti a vincere l’andata ma la partita è ancora aperta. Abbiamo un piccolo vantaggio ma dobbiamo cercare di sfruttarlo. Sono convinto che non sbaglieremo l’approccio”. Domani non andrà in panchina per squalifica: “E’ qualcosa che avrei evitato volentieri, penso sia stato esagerata l’ammonizione all’andata, ma così ha deciso il quarto uomo. Sarà la mia prima volta lontana dal terreno di gioco fra i professionisti, non mi fa piacere, capita. Domani anche senza la mia presenza a bordo campo, dopo tre anni, i ragazzi sapranno cosa devono fare. Lo staff saprà dirigere la gara”. “Sto vivendo un buon momento, ho lavorato per questo anche quando le cose non stavano andando come adesso. Spero di continuare così, ben vengano i gol. Cercheremo di avere un approccio feroce avendo poco da gestire – le parole del centrocampista viola Rolando Mandragora – Stiamo preparando la gara di domani come una partita importante, abbiamo una gran voglia di passare il turno ed andare avanti. Dobbiamo fare la partita e non sbagliare l’approccio perchè sarà di fondamentale importanza. Siamo consapevoli che questo è un mese molto importante per il proseguo della stagione – ha concluso Mandragora – Vogliamo fare risultati e andare avanti in Conference, poi penseremo a campionato e Coppa Italia”.

