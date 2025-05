Italia-Usa, vertice tra Piantedosi e il segretario Noem su migrazione e sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il segretario per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem. “Migrazione e sicurezza – ha dichiarato Piantedosi – sono due assi portanti della nostra alleanza strategica, che è stata rinnovata il 17 Aprile scorso a Washington, in occasione dell’incontro del premier Giorgia Meloni con il presidente Donald Trump. Condividiamo la volontà di smantellare le reti di trafficanti di migranti e di porre in essere ogni utile iniziativa per contrastare ulteriormente l’immigrazione irregolare”.

“La nostra collaborazione si estende anche a molti altri campi – continua il ministro Piantedosi – infatti il costante dialogo, lo scambio di informazioni e la sinergia di azione tra le nostre Forze di Polizia, ha permesso di raggiungere brillanti risultati in ogni campo e in particolare contro la criminalità organizzata. Insieme abbiamo infatti condiviso negli anni informazioni e metodologie di indagine per contrastare le organizzazioni mafiose ottenendo eccellenti risultati attraverso le operazioni congiunte, grazie anche all’utilizzo del noto metodo Falcone e grazie al successo del progetto I-CAN contro la Ndrangheta”.

Al centro del colloquio, anche il modello Italia-Albania, il contrasto al narcotraffico e alla diffusione del Fentanyl, la lotta al terrorismo e al Cybercrime che per la natura trasversale e le vaste potenzialità applicative, ha assunto una valenza centrale tra le attuali sfide alla sicurezza. “Continueremo a lavorare insieme – ha concluso il titolare del Viminale – per sviluppare un dialogo regolare e costruttivo in modo da tradurre gli impegni in fatti concreti”.

