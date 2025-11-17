Italia sportiva in piedi. Ha vinto Sinner. Inni e canti sciogliamo o fedeli dell’Azzurro. Quello del tennis. Il calcio è ancora Azzurro Tenebra, il club al quale si è iscritta – fra una Corea e una Macedonia – anche la Norvegia. Con un poker che svergogna l’ultima Italietta confezionata da Gattuso. Dando ragione a quei cattivoni che a Chisinau gridavano: “Andate a lavorare!”.

E’ trascorsa una settimana enigmatica, dalla modesta vittoria sulla Moldavia – tuttavia decisiva per il raggiungimento dei playoff – all’ipotesi buffa di un 9-0 alla Norvegia per entrare subito in paradiso. E nasceva un interrogativo inquietante: a cosa serve la partita con la Norvegia? In realtà a nulla ma qualche patriota la prendeva sul serio e si preoccupava dell’assenza di Tonali e Calafiori, eleggendo a Nemica la Norvegia, storicamente appena nata con la magica apparizione dell’atomico Haaland. Onestamente, non rammentavo i vichinghi tra gli incubi azzurri. Ci siamo visti 17 volte, ne abbiamo perse 3. Indolori. E allora mi rallegrava il felice gol di Pio Esposito al 10′ che sollecitava un’autocitazione, le ultime parole famose del commento a Moldavia-Italia: “…poi ci pensa Pio Esposito a segnare il gol più bello perchè porta un messaggio di gioventù e un tocco d’allegria”.

Ma l’allegria – goduta in modica quantità come un sospiro di canapa – è durata poco: come se fossimo i poveri estoni illusi per 45 minuti giovedì, dopo un’ora di ginnastica i norvegesi hanno deciso di giocare: Nordby Nusa, un ragazzotto, abbatte Donnarumma. Pareggio. E allora il grande popolo di San Siro, chiamato in massa da una Nazionale profumata di Inter – quasi un’idea di blocco nerazzurro per il futuro -, si chiede tremebondo cosa farà Haaland il Terribile: è il biondo in due minuti ci dà due schiaffi, come se a Donnarumma avessero legato le mani dietro la schiena. Il recupero poteva anch’essere evitato, ma evidentemente dovevamo essere umiliati dal quarto gol di Larsen. Giusto per iscrivere la Norvegia – come dicevo – al club di Azzurro Tenebra. Visto cos’hai creato, Arp?

Italo Cucci ([email protected])

