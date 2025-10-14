Italia rieletta nel Consiglio Diritti Umani dell’Onu per il mandato 2026-2028

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia torna a sedere al Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite (Cdu) da membro votante. Oggi l’Assemblea Generale dell’Onu ha confermato la candidatura italiana, sostenuta da 179 Paesi. Secondo quanto precisa una nota della Farnesina, l’Italia è stata la nazione più votata nel Gruppo dei Paesi Occidentali, per la terza volta consecutiva dopo il primato nelle elezioni alla Commissione Onu per le droghe narcotiche (2023) e al Consiglio Economico e Sociale (2024).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).